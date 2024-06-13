Какой стаж будут засчитывать военнослужащим при выходе на пенсию
Украинским защитникам могут засчитать 1 месяц службы как 3 месяца. Будут учитываться периоды, в течение которых военнослужащий принимал непосредственное участие в мероприятиях, направленных на оборону Украины.
Какой стаж у военнослужащих
Согласно действующему законодательству, военнослужащие имеют право на государственное денежное обеспечение, а также на пенсию на льготных условиях.
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Профильным нормативно-правовым актом, которым руководствуются в вопросе исчисления выслуги лет военнослужащим, является соответствующее Постановление Кабмина. Юрист Иван Колганов отмечает, что в этот документ было внесено немало изменений.
Последние из них предусматривают возможность начисления пенсий военнослужащим на льготных условиях.Заметьте! Изменения позволили считать 1 месяц службы как 3 месяца в тех случаях, когда военнослужащий непосредственно участвовал в операциях по защите Украины.
Текущие законодательные нормы направлены на обеспечение справедливого и современного социального обеспечения для военных пенсионеров. Однако, по словам юриста, на практике возникают проблемы с их применением.
Государственные органы, уполномоченные осуществлять расчет и назначение пенсий, часто не относят льготную выслугу лет к общей. Результатом становится то, что военнослужащему отказывают в назначении пенсии на льготных условиях. Эта проблема сегодня имеет большие масштабы. Даже единой практики ВСУ по поводу нее нет,
– говорит Иван Колганов.
Что делать для учета льготной выслуги лет
Сначала следует обратиться в уполномоченные государственные органы для учета выслуги лет на льготных условиях.Важно! В случае получения письменного отказа нужно обращаться в административный суд.
Дела, в которых ответчиком выступают государственные органы или их конкретные должностные лица, рассматриваются в порядке административного судопроизводства.