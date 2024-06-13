Какой стаж у военнослужащих

Согласно действующему законодательству, военнослужащие имеют право на государственное денежное обеспечение, а также на пенсию на льготных условиях.

Читайте также Изменения в пенсионном обеспечении: что ждет граждан с недостаточным стажем

Профильным нормативно-правовым актом, которым руководствуются в вопросе исчисления выслуг лет военнослужащим, является соответствующее Постановление Кабмина. Юрист Иван Колганов отмечает, что в этот документ было внесено немало изменений.

Последние из них предусматривают возможность начисления пенсий военнослужащим на льготных условиях.

Заметьте! Изменения позволили считать 1 месяц службы за 3 месяца в тех случаях, когда военнослужащий непосредственно участвовал в операциях по защите Украины.

Текущие законодательные нормы направлены на обеспечение справедливого и современного социального обеспечения для военных пенсионеров. Однако, по словам юриста, на практике возникают проблемы с их применением.

Государственные органы, уполномоченные осуществлять расчет и назначение пенсий, часто не относят льготную выслугу лет к общей. Результатом становится то, что военнослужащему отказывают в назначении пенсии на льготных условиях. Эта проблема сегодня имеет большие масштабы. Даже единой практики ВСУ по поводу нее нет,

– говорит Иван Колганов.

Что делать для учета льготной выслуги лет

Сначала следует обратиться в уполномоченные государственные органы для учета выслуги лет на льготных условиях.

Важно! В случае получения письменного отказа, нужно обращаться в административный суд.

Дела, в которых ответчиком выступают государственные органы или их конкретные должностные лица, рассматриваются в порядке административного судопроизводства.