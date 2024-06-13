Який стаж у військовослужбовців

Згідно з чинним законодавством, військовослужбовці мають право на державне грошове забезпечення, а також на пенсію на пільгових умовах.

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Профільним нормативно-правовим актом, яким керуються в питанні обчислення вислуг років військовослужбовцям, є відповідна Постанова Кабміну. Юрист Іван Колганов зазначає, що до цього документа було внесено чимало змін.

Останні з них передбачають можливість нарахування пенсій військовослужбовцям на пільгових умовах.

Зауважте! Зміни дозволили вважати 1 місяць служби за 3 місяці в тих випадках, коли військовослужбовець безпосередньо брав участь в операціях із захисту України.

Поточні законодавчі норми спрямовані на забезпечення справедливого та сучасного соціального забезпечення для військових пенсіонерів. Однак, за словами юриста, на практиці виникають проблеми з їх застосуванням.

Державні органи, уповноважені здійснювати розрахунок і призначення пенсій, часто не відносять пільгову вислугу років до загальної. Результатом стає те, що військовослужбовцю відмовляють у призначенні пенсії на пільгових умовах. Ця проблема сьогодні має великі масштаби. Навіть єдиної практики ЗСУ з приводу неї немає,

– каже Іван Колганов.

Що робити для врахування пільгової вислуги років

Спочатку слід звернутися до уповноважених державних органів для врахування вислуги років на пільгових умовах.

Важливо! У разі отримання письмової відмови, потрібно звертатися до адміністративного суду.

Справи, в яких відповідачем виступають державні органи або їхні конкретні посадові особи, розглядаються в порядку адміністративного судочинства.