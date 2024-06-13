Який стаж у військовослужбовців
Згідно з чинним законодавством, військовослужбовці мають право на державне грошове забезпечення, а також на пенсію на пільгових умовах.
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Профільним нормативно-правовим актом, яким керуються в питанні обчислення вислуг років військовослужбовцям, є відповідна Постанова Кабміну. Юрист Іван Колганов зазначає, що до цього документа було внесено чимало змін.
Останні з них передбачають можливість нарахування пенсій військовослужбовцям на пільгових умовах.
Поточні законодавчі норми спрямовані на забезпечення справедливого та сучасного соціального забезпечення для військових пенсіонерів. Однак, за словами юриста, на практиці виникають проблеми з їх застосуванням.
Державні органи, уповноважені здійснювати розрахунок і призначення пенсій, часто не відносять пільгову вислугу років до загальної. Результатом стає те, що військовослужбовцю відмовляють у призначенні пенсії на пільгових умовах. Ця проблема сьогодні має великі масштаби. Навіть єдиної практики ЗСУ з приводу неї немає,
– каже Іван Колганов.
Що робити для врахування пільгової вислуги років
Спочатку слід звернутися до уповноважених державних органів для врахування вислуги років на пільгових умовах.
Справи, в яких відповідачем виступають державні органи або їхні конкретні посадові особи, розглядаються в порядку адміністративного судочинства.