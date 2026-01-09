Годы обучения в университете как "стаж": кому и как их можно засчитать для пенсии

Из-за изменений в законодательстве годы обучения в университете могут войти в стаж только за определенный период времени в прошлом. Для подтверждения нужна запись в трудовой книжке или диплом либо справка о получении образования.

Кому засчитают годы в университете в стаж?

В стаж может войти период обучения в вузе до 2004 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Согласно законодательству, зачислить в стаж для выхода на пенсию могут годы обучения на дневной форме:

в учреждениях высшего и среднего образования;

на курсах повышения квалификации и переквалификации;

на курсах по подготовке кадров.

Обратите внимание! Годы обучения в перечисленных заведениях и форматах засчитывают исключительно за период до конца 2003 года. С 1 января 2004 года вступил в силу закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, где ввели понятие страхового стажа и отменили эту норму.

Как можно засчитать обучение как стаж для пенсии?

Выход на пенсию в Украине возможен исключительно при наличии достаточного количества страхового стажа и достижения определенного возраста. Для тех украинцев, кто был студентом до 2004 года, есть возможность включить годы обучения в стаж.

Как пишет "Общественное Житомир", в случае отсутствия записей о годах обучения до 2004 года в трудовой книжке, подтвердить их можно другими документами. Внести данные в реестр застрахованных может страхователь. Также сделать это можно самостоятельно через веб-портал электронных услуг ПФУ или при личном обращении в сервисный центр.

Какие документы нужны для внесения данных?

Чтобы годы обучения вошли в страховой стаж, нужно предоставить в ПФУ следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

справка о регистрации;

трудовая книжка;

свидетельство о браке;

диплом (для пластиковых нужно также приложение);

военный билет (для мужчин).

Заметьте! Если человек менял фамилию, нужно предоставить выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию?

В 2026 году для оформления пенсии нужно иметь следующее количество стажа:

более 33 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет;

стажа для выхода на пенсию в 60 лет; от 23 лет для получения пенсии в 63 года;

для получения пенсии в 63 года; не менее 15 лет стажа в 65 лет.

Для выхода на пенсию в 2027 году нужно иметь не менее 34 года стажа при достижении возраста 60 лет и более 24 лет стажа для оформления пенсии в 63 года.