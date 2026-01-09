Годы обучения в университете как "стаж": кому и как их можно засчитать для пенсии
- Годы обучения в вузах до 2004 года могут быть зачислены в пенсионный стаж, если есть соответствующие документы, такие как диплом или справка.
- Для внесения данных о стаже нужно предоставить в Пенсионный фонд Украины такие документы, как паспорт, идентификационный код и трудовая книжка.
Из-за изменений в законодательстве годы обучения в университете могут войти в стаж только за определенный период времени в прошлом. Для подтверждения нужна запись в трудовой книжке или диплом либо справка о получении образования.
Кому засчитают годы в университете в стаж?
В стаж может войти период обучения в вузе до 2004 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Согласно законодательству, зачислить в стаж для выхода на пенсию могут годы обучения на дневной форме:
- в учреждениях высшего и среднего образования;
- на курсах повышения квалификации и переквалификации;
- на курсах по подготовке кадров.
Обратите внимание! Годы обучения в перечисленных заведениях и форматах засчитывают исключительно за период до конца 2003 года. С 1 января 2004 года вступил в силу закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, где ввели понятие страхового стажа и отменили эту норму.
Как можно засчитать обучение как стаж для пенсии?
Выход на пенсию в Украине возможен исключительно при наличии достаточного количества страхового стажа и достижения определенного возраста. Для тех украинцев, кто был студентом до 2004 года, есть возможность включить годы обучения в стаж.
Как пишет "Общественное Житомир", в случае отсутствия записей о годах обучения до 2004 года в трудовой книжке, подтвердить их можно другими документами. Внести данные в реестр застрахованных может страхователь. Также сделать это можно самостоятельно через веб-портал электронных услуг ПФУ или при личном обращении в сервисный центр.
Какие документы нужны для внесения данных?
Чтобы годы обучения вошли в страховой стаж, нужно предоставить в ПФУ следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- справка о регистрации;
- трудовая книжка;
- свидетельство о браке;
- диплом (для пластиковых нужно также приложение);
- военный билет (для мужчин).
Заметьте! Если человек менял фамилию, нужно предоставить выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
Сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию?
В 2026 году для оформления пенсии нужно иметь следующее количество стажа:
- более 33 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет;
- от 23 лет для получения пенсии в 63 года;
- не менее 15 лет стажа в 65 лет.
Для выхода на пенсию в 2027 году нужно иметь не менее 34 года стажа при достижении возраста 60 лет и более 24 лет стажа для оформления пенсии в 63 года.