Как засчитывается стаж мобилизованным украинцам в 2025 году

Сотни тысяч мобилизованных украинцев сегодня несут военную службу в составе Вооруженных сил Украины. Военнослужащие защищают страну не один месяц или даже год, поэтому им необходимо знать, как этот период влияет на их страховой стаж.

Как засчитывают страховой стаж мобилизованным

Мобилизованным украинцам весь период, который они провели на военной службе, засчитывается в страховой и трудовой стаж, а также в выслугу лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В страховой стаж военнослужащих также засчитывают период пребывания в плену.

Даже если работодатель не платит страховые взносы за работника, которого мобилизовали в армию, время службы:

не теряется для начисления пенсии;

не прерывает стаж работы по специальности.

Важно! Мобилизация также не является основанием для увольнения человека с работы. Работодатель на время прохождения сотрудником военной службы отстраняет его от выполнения служебных обязанностей и делает соответствующую запись в трудовой книжке. Однако рабочее место сохраняется за мобилизованным.

Как рассчитываются стаж за службу в зоне боевых действий

Мобилизованным украинцам, которые служат в зоне боевых действий, стаж засчитывают в тройном размере, то есть 1 месяц считается за 3.

Участие в боевых действиях дает военным право на пенсию за выслугу лет:

мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии 25 лет стажа;

женщины имеют право на пенсию в 50 лет при наличии 20 лет стажа.

Для оформления пенсии с зачислением тройного стажа военному необходимо подать оригиналы документов в Пенсионный фонд:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

удостоверение участника боевых действий;

справку о службе в зоне боевых действий;

трудовую книжку или документы о стаже (документы о прохождении военной службы);

справки о заработной плате или денежном обеспечении (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);

фото для получения пенсионного удостоверения.

Стоит знать! Документы для оформления пенсий военнослужащим, как правило, готовят территориальные центры комплектования и социальной поддержки или подразделения, где несли службу военные.