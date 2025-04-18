Некоторые курсанты будут иметь стипендию в 20 тысяч гривен: Шмыгаль рассказал, кто именно получит средства
- Кабинет министров Украины принял постановление о стипендиях курсантам в размере 8 тысяч гривен, а выпускникам-отличникам – 20 тысяч гривен.
- Постановление вступит в силу с 1 мая текущего года.
Стипендии для курсантов в Украине составят 8 тысяч гривен. В то же время выпускники-отличники будут получать 20 тысяч гривен.
Стипендии курсантам в Украине
Такую постановку принял Кабинет министров Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в ВРУ.
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Относительно стипендий курсантам. Как Президент Украины и пообещал курсантам во время встречи, правительство приняло постановление – оно принято, подписано, опубликовано,
– отметил Шмыгаль.
Он заявил, что стипендия курсантам – 8 тысяч гривен. В то же время на последнем выпускном курсе стипендия тех, кто учится на отлично – 20 тысяч гривен.
И соответственно прохождение практики – тоже 20 тысяч гривен,
– добавил Денис Шмыгаль.
Важно! Постановление о стипендиях заработает с 1 мая текущего года.