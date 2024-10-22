Больше средней зарплаты в Украине: сколько будут стоить 500 евро в ноябре

В ноябре стоимость 500 евро может превысить среднюю зарплату в Украине. Дело в том, что колебания на валютном рынке и инфляционные процессы способствуют тому, что курс евро растет.

Сколько будут стоить 500 евро в ноябре

Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, прогнозируемый курс евро на конец октября – начало ноября составляет: 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).

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Таким образом, в ноябре цена 500 злотых на межбанке будет колебаться от 22 500 гривен до 23 500 гривен. На наличном рынке 500 евро могут стоить несколько больше – от 22 500 гривен – до 23 750 гривен.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА С одной стороны, так сказать, "извне", ценовая конъюнктура будет меняться (из-за инфляции ожидается объективное подорожание товаров и услуг минимум на 5 – 7%), а с другой – "изнутри" – валютный рынок не будет штормить, а курсовые показатели более-менее будут оставаться в пределах коридоров 45 – 47 гривни за евро (на межбанке) и 45 – 47,5 гривни за евро (на наличном рынке).

По состоянию на 22 октября, курс евро следующий: