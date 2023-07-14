Выросло кое-где до почти 13 тысяч: где в Украине дороже всего арендовать жилье

По статистике в июне аренда жилья по Украине выросла на 9%. И это всего за полгода. Лидируют по наибольшей стоимости западные области и частично центральные.

Во сколько обойдется арендовать квартиру в Украине

По данным Госстата, средняя плата 1-комнатной квартиры в июне 2023 года составляла 6 230 гривен. Если сравнить эту стоимость с ценой в начале года, она выросла на 9,3%. Это вдвое выше официальной инфляции – 4,6%.

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Среди областей, где дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, находится Закарпатская, Львовская и в городе Киев. Там стоимость колеблется от 7 793 до 12 867 гривен.

Закарпатская область – аренда выросла на 47,8% до 12 867 гривен.

– аренда выросла на 47,8% до 12 867 гривен. Львовская – в начале года выросла на 9,3% до 12 тысяч гривен.

– в начале года выросла на 9,3% до 12 тысяч гривен. город Киев – аренда подорожала на 2,0% до 7 793 гривен.

Где самые низкие цены на жилье

что за 2022 год средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры по Украине составляла до 5 699 гривен. Тогда цена выросла на 32,7%. Львовская область была на первом месте по удорожанию, ведь аренда выросла в 2,1 раза до 10 977 гривен.

В этот список входят прифронтовые области, а именно:

Запорожская область – 3 066 гривен,

Херсонская область – 2 960 гривен,

Сумская область – всего 2 769 гривен за 1-комнатную квартиру.

Если сравнивать средние цены на аренду 1-комнатной квартиры ежемесячно в 2020 и 2021 годах, когда стоимость составляла 3903 гривен и 4294 гривен соответственно, то по состоянию на июнь она выросла от 1936 гривен до 2357 гривен.

Стоимость на первичном рынке

Как рассказывал еще раньше 24 Каналу Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, во II полугодии 2023 года в зависимости от хода военных действий и экономической ситуации в стране стоимость жилья на первичном рынке вырастет в среднем на 3 – 5% в гривневом эквиваленте. Поэтому существенные ценовые "скачки" стоимости маловероятны.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Что касается уровня спроса во II полугодии, то при самом оптимистическом сценарии спрос будет расти точечно и только на почти готовые объекты в отдельных локациях, наиболее защищенных от вражеских ракетных атак.

Собеседник говорит, что наибольшее внимание потенциальных покупателей будет приковано к 1 и 2-комнатным жильям площадью от 40 метров квадратных до 70 метров квадратных в объектах на финальных стадиях строительства, расположенных в относительно безопасных городах, таких как Киев, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, отчасти это касается Одессы и Днепра.