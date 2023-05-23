Какие изменения ждут рынок недвижимости в июне
Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, в комментарии 24 Каналу рассказал, что в июне ситуация на первичном рынке вряд ли изменится коренным образом. Особенно это касается ценовой политики застройщиков.
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По расчетам эксперта, в начале лета ценовая ситуация будет оставаться стабильной.
На рынке возможны незначительные колебания стоимости квадратного метра: в пределах 1 – 1,5% в гривне и они будут в первую очередь зависеть от стадии готовности того или иного ЖК, его расположения, площади квартир и т.д.
Ценовая стабильность на первичном рынке будет зависеть от 3 важных факторов:
- низкий уровень инфляции (с начала года инфляция в стране менее 4%) и соответственно курса валют (с мая фиксируется достаточно оптимистическая тенденция "замораживания" наличного курса, который лишь на 2 – 2,5% выше официального),
- спроса на конкретные объекты,
- стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ.
Строительство постепенно восстанавливается, но есть нюансы
Как заметил Семенцов, рынок постепенно выходит на "плато". Это означает, что строительство жилья понемногу, но все же набирает обороты.
Кроме того, маловероятно, что в июне заработают компенсационные сертификаты за разрушенное жилье или произойдет масштабный перезапуск государственной ипотеки "еОселя" с акцентом на первичный рынок, которые могли бы существенно увеличить спрос на новостройки. Но, эксперт добавляет, что при оптимистическом сценарии это может произойти ближе к концу лета.