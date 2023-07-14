У скільки обійдеться орендувати квартиру в Україні
За даними Держстату середня плата 1-кімнатної квартири у червні 2023 року становила 6 230 гривень. Якщо порівняти цю вартість із ціною на початку року, то вона зросла на 9,3%. Це вдвічі вище, ніж офіційна інфляція – 4,6%.
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Серед областей, де найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, знаходиться Закарпатська, Львівська та у місті Київ. Там вартість коливається від 7 793 до 12 867 гривень.
- Закарпатська область – оренда зросла на 47,8% до 12 867 гривень.
- Львівська – початку року зросла на 9,3% до 12 тисяч гривень.
- місто Київ – оренда подорожчала на 2,0% до 7 793 гривень.
Де найнижчі ціни на житло
До цього списку входять прифронтові області, а саме:
- Запорізька область – 3 066 гривень,
- Херсонська область – 2 960 гривень,
- Сумська область – всього 2 769 гривень за 1-кімнатку квартиру.
Якщо порівнювати середні ціни на оренду 1-кімнатної квартири щомісяця у 2020 та 2021 роках, коли вартість становила 3 903 гривень та 4 294 гривень відповідно, то станом на червень вона зросла від 1 936 гривень до 2 357 гривень.
Вартість на первинному ринку
Як розповідав ще раніше 24 Каналу Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, у II півріччі 2023 року, залежно від перебігу воєнних дій та економічної ситуації в країні, вартість житла на первинному ринку зросте в середньому на 3 – 5% в гривневому еквіваленті. Тому суттєві цінові "стрибки" вартості малоймовірні.
Що стосується рівня попиту у II півріччі, то за найоптимістичнішого сценарію попит зростатиме точково і лише на майже готові об’єкти в окремих локаціях, що є найбільш захищеними від ворожих ракетних атак.
Співрозмовник каже, що найбільша увага потенційних покупців буде прикута до 1 та 2-кімнатних осель площею від 40 метрів квадратних до 70 метрів квадратних в об’єктах на фінальних стадіях будівництва, які розташовані у відносно безпечних містах, таких, як Київ, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, частково це стосується Одеси та Дніпра.