Капуста неожиданно подешевела: что произошло с ценами и сколько она стоит сейчас

После нескольких недель стремительного роста цен на белокочанную капусту в Украине она начала дешеветь. Фермеры вынуждены пересматривать цены из-за увеличения предложения и слабого спроса со стороны покупателей.

Почему в Украине начала дешеветь капуста

После трехнедельного роста цен на белокочанную капусту на украинском рынке ситуация изменилась. Как сообщают аналитики EastFruit, производители все чаще вынуждены снижать отпускные цены из-за слабого спроса и увеличения объемов продукции.

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Только с конца прошлой недели капуста подешевела в среднем на 16%. На данный момент фермеры реализуют продукцию по цене 13–22 гривны за килограмм в зависимости от качества овощей и размера партии.

По словам участников рынка, оптовые компании и торговые сети закупают капусту небольшими партиями, ориентируясь исключительно на текущий спрос. В то же время на рынок активно поступает урожай среднеспелых сортов, что дополнительно усиливает конкуренцию между производителями.

Несмотря на нынешнее снижение, средняя стоимость белокочанной капусты по-прежнему примерно на 20% выше, чем была в начале июля прошлого года.

Сколько стоит капуста в украинских супермаркетах

В розничных сетях цены остаются выше, чем у производителей, хотя также демонстрируют постепенную стабилизацию. Сейчас в популярных супермаркетах капусту продают по следующим ценам:

АТБ – около 24,89 гривны за килограмм ;

– около ; "Сильпо" – от 24,90 гривны за килограмм ;

– от ; Varus – примерно 24,90 гривны за килограмм ;

– примерно ; Auchan – около 22,90 гривны за килограмм ;

– около ; METRO – ориентировочно 23,90 гривны за килограмм.

В зависимости от региона, поставщика и качества продукции цены могут несколько отличаться.

Важно! Эксперты отмечают, что с увеличением объемов нового урожая предложение на рынке будет и дальше расти. Если спрос останется умеренным, стоимость белокочанной капусты в ближайшие недели может продолжить постепенное снижение как в фермерских хозяйствах, так и в торговых сетях.

Ранее мы сообщали, что в Украине также продолжает дешеветь картофель нового урожая из-за резкого увеличения предложения. Фермеры уже массово приступили к уборочной кампании, что существенно повлияло на цены.