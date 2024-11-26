Цены на бензин и дизель: почему стоимость может упасть в декабре

Стоимость топлива в Украине может вскоре упасть. Предпосылок для скачка цен на бензин и дизель пока нет.

Почему может снизиться стоимость горючего

Стоимость топлива может упасть в ближайшее время передает 24 канал со ссылкой на "Киев 24".

Читайте также Трамп угрожает бешеными пошлинами: какие страны могут оказаться под ударом

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн рассказал, что прогноз НБУ относительно вероятного подорожания бензина на 9% является сомнительным. Если средняя цена горючего сегодня составляет 53 гривны за литр, то рост на 10% составит 5 гривен.

Я не вижу, почему сегодня топливо должно подорожать на 5 гривен за литр. Это нефть должна стоить 90 долларов за баррель, а не 75 долларов, как сегодня. Или еще что-то должно случиться,

– сказал он.

Также он отметил, что в декабре цены на топливо традиционно падают из-за уменьшения спроса и праздничные акции.

Обычно у нас, наоборот, декабрь - это последний месяц активного потребления перед зимой, январем и февралем, которые всегда, как говорят, "мертвые" месяцы. Декабрь же, наоборот, является наиболее "живым". Поэтому цены обычно падают из-за множества акций и попыток продать перед праздниками,

– добавил Куюн.

Именно поэтому директор консалтинговой компании "А-95" считает, что стоимость дизеля и бензина могут значительно упасть.