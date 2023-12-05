Курсы доллара и евро существенно подешевели: как изменилась стоимость

С начала недели американский доллар опустился ниже 37 гривен. Следовательно, эта стоимость держится до сих пор в банках и в обменниках. Курс евро опустился тоже – с 40 до 39 гривен.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 36,9 гривны (+5 копеек против 4 декабря), а продажа – 37,4 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40 гривен (-10 копеек), а продажа – в среднем за 40,75 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,93 гривны (-11 копеек), а продажа – 37,32 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продажа – (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,9 гривны (-38 копеек), а продажа – 40,73 гривны (+1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,3 гривны (без изменений), а продажа – 37,4 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 40,45 гривны (-10 копеек), а продают за 40,67 гривны (-8 копеек).

Каким будет курс в декабре

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказывает, что НБУ разрешил украинским банкам с 1 декабря продавать доллары и евро наличными без ограниченной суммы.

Следовательно, несмотря на ожидания относительно умеренного роста курса в период выплат, гривна в наличном сегменте валютного рынка в последние дни на прошлой неделе укрепилась до 37,35 – 37,45 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Общим трендом в ближайшие несколько дней и недель будет постепенное приближение наличного и безналичного курсов. Следует заметить, что этот процесс не будет мгновенным. Однако это вероятно при условии, что котировки на межбанке будут ограниченно колебаться в текущем диапазоне.

По прогнозам Золотько, на этой неделе доллар в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 37,1 – 37,5 гривны.

Стоимость долларов на наличном рынке может приблизиться к психологической отметке 37 гривен за доллар еще до конца этого месяца.

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