Доллар почти не изменился за сутки: какой курс в банках, обменниках и на черном рынке

На сегодняшний день доллар лишь немного прибавил в цене при продаже обменниками, а на черном рынке потерял несколько копеек. Затем в банках без существенных изменений. Чего не скажешь о евро, которое и дорожает и дешевеет.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,50 гривны (без изменений против 10 января), а продажа – 39,20 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42,20 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,70 гривны (без изменений), а продажа – 39,29 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,50 гривны (+1 копейка), а продажа – 43,09 гривны (+21 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39 гривен (-10 копеек), а продажа – 39,15 гривны (-10 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают за 42,65 гривны (-5 копеек), а продают за 42,85 гривны (-5 копеек).

Задержка денег с Запада: что будет с экономикой

Как рассказал в эфире телемарафона гендиректор Advanter Group Андрей Длигач, даже если произойдет задержка международной помощи, значительных колебаний курса не произойдет. Это объясняют тем, что Нацбанк накопил достаточное количество резервов.

Андрей Длигач Доктор экономических наук, генеральный директор Advanter Group Мы получаем и переводы наших трудовых мигрантов, которые в прошлом году почти 10 миллиардов долларов были отправлены в Украину. Есть существенные резервы национального банка, которые рекордны на текущий момент. Соответственно достаточно ресурса, чтобы удержать курс доллара

Кстати, по словам Длигача, украинцы, зарабатывающие за границей и присылающие средства, поддерживают украинскую экономику этим. В общем, в этом году курс не должен претерпеть значительные изменения.