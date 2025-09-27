Ситуация на валютном рынке будет оставаться в стабильном состоянии, а официальный курс –в пределах показателей июля –августа. Таким образом, максимальная отметка цены, до которой может дотянуть евро, не пересечет 42 гривен.

Какой будет цена доллара?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, вероятнее всего, на пересечении сентября и октября на валютном рынке вряд ли будут существенные изменения.

Поэтому, официальный курс доллара может находиться в пределах июля-августа, оставаясь на 1,2% – 1,9% стартового курса 2025 года.

Напоминаем! В начале года официальный курс был на уровне 42,02 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По-прежнему, главным игроком на украинском рынке будет оставаться НБУ, что фактически гарантирует удержание баланса между спросом и предложением, а затем следует рассчитывать, что и объем валютных интервенций, что должно насытить спрос, не превысит 800 миллионов долларов в неделю.

Кроме того, в сентябре инфляция в годовом измерении может в дальнейшем снижаться до 12,5%. То есть уже в течение 4 месяцев инфляция в стране в отношении год к году сократится почти на 3,5%.

Можем также предположить, что из-за сезонного снижения некоторых продовольственных товаров (прежде всего овощей, фруктов) в месячном измерении инфляция по итогам сентября будет почти нулевой,

– говорит Лесовой.

Заметьте! С 29 сентября по 5 октября доллар будет находиться на межбанке в диапазоне 41,25 – 41,65 гривны, а на наличном рынке – 41,2 – 41,5 гривны.

Что будет с курсом евро?