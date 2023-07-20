Курс в банках, обменниках и на черном рынке: что происходит с долларом и евро
Сегодня курс валют удивляет затишьем на рынке. В сутки доллар в банках почти не изменился, а в обменниках наблюдаются незначительные колебания. Ситуация с евро схожа.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 20 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны (без изменений против 19 июля), а продажа – 37,30 гривны (-5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,75 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,90 гривны (+1 копейка), а продажа – 37,27 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,20 гривны (-2 копейки), а продажа – 41,65 гривны (-3 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,08 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,18 гривны (-2 копейки).
- Евро покупают по 41,36 гривны (-4 копейки), а продают за 41,55 гривны (без изменений).
Каким будет курс на следующей неделе
Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в комментарии 24 Каналу рассказал, что в последнюю неделю июля глобальные изменения на наличном валютном рынке не предполагаются.
Так, курсовой коридор колебаний сохранится на уровне 36,7 – 37,3 гривны за доллар 41 – 42 гривен за евро. Наличный курс будет колебаться ближе к уровню официального курса, а на курс евро будет влиять соотношение пары доллар/евро на международном рынке.
Длительная курсовая стабильность уже существенно повлияла на инфляцию в стране: так с начала года она составила 4,6% (т.е. в среднем 0,77% в месяц), а в годовом исчислении инфляция составит 12,8%.
Кроме того, Украина накопила 39 миллиардов долларов внешних резервов, что дает основу для дальнейшей стабильности экономики страны.