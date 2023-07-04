Доллар в банках и обменниках: сколько стоит валюта

Доллар в банках опустился на 5 копеек при покупке, поэтому стоимость американской купюры не превышает 36,75 гривны. Что не скажешь о евро, стоимость которого опустилась как в банках, так в обменниках около 10 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 4 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,75 гривны (-5 копеек против 3 июля), а продажа – 37,40 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,10 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,80 гривны (без изменений), а продажа – 37,34 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,45 гривны (-8 копеек), а продажа – 41,03 гривны (+3 копейки)

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,20 гривны (без изменений), а продажа – 37,30 гривны (+1 копейка).

(без изменений), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 40,80 гривны (без изменений), а продают за 40,96 гривны (-4 копейки).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько говорит, что на прошлой неделе на валютном рынке пытались поднять стоимость доллара через период выплат зарплат. Таким образом, спекулянты надеялись на оживление спроса на иностранную валюту со стороны населения.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На пике, в середине недели, курс достиг отметки 37,30 гривен. Но фактический спрос не был достаточно высоким, чтобы удержать тренд по росту курса. К тому же крупные системные банки, имеющие крупнейшие сети отделений, в основном продолжали удерживать курс продажи в диапазоне 37,2 – 37,25 гривны, что также способствовало стабильности на наличном валютном рынке.

Кроме того, Золотько добавляет, что на этой неделе следует ожидать умеренной коррекции курса в сторону снижения стоимости доллара. Ведь завершение периода выплат зарплат должно снизить спрос на валюту со стороны населения.

Банкирша спрогнозировала, что в течение следующей недели курс доллара будет находиться в пределах диапазона 36,8 – 37,4 гривны.