Как изменится стоимость доставки газа с 1 мая

Стоимость доставки газа изменилась с 1 января. Этот платеж рассчитывается индивидуально на весь следующий год.

Как рассчитывается тариф за доставку газа

Тариф за доставку газа рассчитывается с учетом данных за прошлый газовый год, сообщает 24 Канал со ссылкой Газ.Правду.

Читайте также Российские клиенты одного из банков получают доступ к выплатам по замороженным активам

В сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку "голубого топлива" в 2025 году,

– говорится в сообщении Газ.Правды.

То есть, платеж за доставку газа в 2025 году может быть как меньше, так и больше чем в прошлом году.

Как определяется этот тариф:

чтобы посчитать месячный платеж за доставку нужно количество потребленных кубов за газовый год умножить на тариф за доставку куба;

получившееся значение, необходимо поделить на 12.

Важно! За доставку газа нужно платить даже при условии, что вы не пользуетесь им, но подключены к сети. В то же время нужно заметить, что в таком случае в расчетах учитываются минимально возможные объемы.