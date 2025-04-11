Как изменится стоимость доставки газа с 1 мая
- Стоимость доставки газа рассчитывается на основе данных за прошлый газовый год.
- Месячный платеж за доставку определяется умножением потребленных кубов на тариф за куб и делением на 12.
Стоимость доставки газа изменилась с 1 января. Этот платеж рассчитывается индивидуально на весь следующий год.
Как рассчитывается тариф за доставку газа
Тариф за доставку газа рассчитывается с учетом данных за прошлый газовый год, сообщает 24 Канал со ссылкой Газ.Правду.
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В сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку "голубого топлива" в 2025 году,
– говорится в сообщении Газ.Правды.
То есть, платеж за доставку газа в 2025 году может быть как меньше, так и больше чем в прошлом году.
Как определяется этот тариф:
- чтобы посчитать месячный платеж за доставку нужно количество потребленных кубов за газовый год умножить на тариф за доставку куба;
- получившееся значение, необходимо поделить на 12.
Важно! За доставку газа нужно платить даже при условии, что вы не пользуетесь им, но подключены к сети. В то же время нужно заметить, что в таком случае в расчетах учитываются минимально возможные объемы.