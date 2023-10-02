Коммуналка подешевеет: украинцам перечислят тариф на доставку газа

В Украине для некоторых бытовых потребителей подешевеют платежи за газ. НКРЭКУ вводит изменения в тариф на доставку ресурса.

Цены на доставку газа могут снизиться

Те украинцы, которые в период с 1 октября по 30 сентября прошлого года потребляли минимум газа из-за отключения, смогут платить меньше за распределение газа. Определяя минимальные объемы годовой заказанной мощности, теперь будет учитываться исключительно функционирующее не опломбированное газовое оборудование бытового потребителя.

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В сообщении привели пример с потребителем в Черновицкой области и сочли, что его экономия будет составлять 45,6 гривны в месяц и 547,25 гривны в год.

К слову, каждая газораспределительная компания будет самостоятельно назначать минимальную плату для жилья, где не пользуются или частично не пользуются газом.

Если потребитель не пользовался газом в течение года, но подключен к трубе, он должен платить за доставку. Чтобы это прекратить, нужно полностью срезать трубу, документировать этот факт и передать документы в свой облгаз.

Для тех, кто вообще не пользовался газом или потреблял его менее 9 месяцев, НКРЭКУ ввела минимальный платеж за доставку. Его должны были посмотреть 1 октября, чтобы украинцы могли платить за реальное количество потребленного газа.

Как подать показатели счетчиков газа

В "Нафтогазе" призвали потребителей передать показатели счетчиков газа до 5 октября, чтобы регулятор мог рассчитать корректную сумму в следующую платежку.

Не тратьте время на вызовы в контакт-центр, визиты в Центры обслуживания клиентов или ожидания печатных платежей. Фиксируйте кубометры потребленного газа с помощью сервисов ГК "Нефтегаз Украины". Тестуйте наши диджитал – каналы и выбирайте самый удобный,

– говорится в сообщении.

Передать показатели можно онлайн:

чатботы;

СМС на номер 4647;

личный кабинет;

по упрощенной процедуре.

Телефоны, чтобы подать показатели используя IVR меню: