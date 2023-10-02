Ціни на доставку газу можуть знизитися

Ті українці, які у період з 1 жовтня по 30 вересня минулого року споживали мінімум газу через відключення, зможуть платити менше за розподіл газу. Визначаючи мінімальні обсяги річної замовленої потужності тепер буде враховуватися виключно функціонуюче не опломбоване газове обладнання побутового споживача.

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У повідомленні навели приклад зі споживачем у Чернівецькій області й порахували, що його економія становитиме 45,6 гривні на місяць і 547,25 гривні на рік.

До слова кожна газорозподільна компанія самостійно назначатиме мінімальну плату для житла, де не користуються або частково не користуються газом.

Нагадаємо! Якщо споживач не користувався газом протягом року, але підключений до труби, він все одно має платити за доставку. Щоб це припинити, треба повністю зрізати трубу, задокументувати цей факт та передати документи у свій облгаз.

Тож для тих, хто взагалі не користувався газом або споживав його менше 9 місяців, НКРЕКП запровадила мінімальний платіж за доставку. Його мали переглянути 1 жовтня, щоб українці могли платити за реальну кількість спожитого газу.

Як подати показники лічильників газу

У "Нафтогазі" закликали споживачів передати показники лічильників газу до 5 жовтня, щоб регулятор міг розрахувати коректну суму у наступну платіжку.

Не витрачайте час на дзвінки в контакт-центр, візити в Центри обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платіжок. Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК "Нафтогаз України". Тестуйте наші діджитал – канали та обирайте найзручніший,

– йдеться у повідомленні.

Передати показники можна онлайн:

чатботи;

СМС на короткий номер 4647;

особистий кабінет;

за спрощеною процедурою.

Телефони, щоб подати показники використовуючи IVR меню: