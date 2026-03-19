Цены на газ в Европе бьют рекорды: почему стоимость выросла на 35% за один день

Конфликт на Ближнем Востоке и новые атаки на газовые объекты привели к существенному повышению цен на газ в Европе. В то же время странам грозит длительная пауза в поставках нефтепродуктов после последней атаки Ирана по объектам СПГ.

Почему в Европе растут цены на газ?

О том, может ли возникнуть дефицит ресурса, сообщает Bloomberg.

Смотрите также В Украине запускают кэшбек на топливо: сколько смогут сэкономить водители

После иранских ударов, когда повредили крупнейший мировой завод по экспорту сжиженного природного газа, есть вероятность, что возникнет дефицит ресурса.

Так, резко выросли цены. Речь идет о 35% повышении показателя за сутки.

Заметьте! Цена сейчас более чем в два раза превышает довоенный показатель.

Значения, вероятно, касаются длительной остановки в работе завода. Ведь он был центром, который обеспечивал около пятой части сжиженного газа для мировых поставок.

В частности ранее компания QatarEnergy тоже сообщала о ракетных ударах по объектам с природным газом. Речь идет о серьезных повреждениях. И даже несмотря на то, что отгрузки с завода приостановлены. Фактически он сейчас не работает. Но новые атаки на него будут удерживать высокие цены на газ.

Отмечается, что точные масштабы повреждений и сроки восстановления пока определить нельзя. В то же время большинство сжиженного газа с Ближнего Востока покупают Азиатские страны. А любое длительное нарушение поставок приведет к следующим последствиям:

сокращение баланса предложений;

высокие цены на газ во всем мире.

Поставки природного сжиженного газа из Катара теоретически могут быть недоступными месяцами, а в худшем случае – годами. Для газового рынка кризис не заканчивается просто потому, что война заканчивается, а Ормузский пролив снова открывается

– отметил аналитик Global Risk Management, Арне Расмуссен

В частности обострение ситуации происходит в сложное время для Европы, когда после зимы в резервуарах исчерпаны запасы газа. Это означает, что летом странам придется покупать больше ресурса. Однако среди препятствий – конкуренция с покупателями из Азии и сокращение объемов доступных поставок.

Какие последствия для Украины от конфликта на Ближнем Востоке?

Из-за войны в Иране мировые цены на нефтепродукты продолжают расти. В частности ситуация коснулась и Украины, ведь на АЗС стоимость топлива меняется ежедневно.

На ресурсе finance.ua проанализировали, что правительство подготовило программы для улучшения ситуации. Речь идет о кэшбек на топливо, а также привлечение Нафтогаза. Компания согласилась работать по минимальной рентабельностью, чтобы поддержать потребителей в сложной мировой ситуации.

В то же время относительно прогнозов – в ближайшее время стремительно будет дорожать не бензин, а дизельное топливо. Такое мнение высказал Сергей Куюн, директор компании "А-95". Также он рассказал о будущих последствиях конфликта на Ближнем Востоке.

Кардинальных изменений на этом важном рынке не следует ожидать. Ведь война против Ирана продолжается, Ормузский пролив фактически перекрыт. Его роль не надо недооценивать, как это сейчас пытаются сделать некоторые эксперты – через него проходят до 20% танкеров, которые завозили сырую нефть в европейские страны. Следовательно, они потеряли большую часть нефти. Это как на 20% сократить ваше питание. Понятно, что вы будете определенным образом голодным,

– отметил Куюн.

В частности эксперт добавил, что Украина закупает дизтопливо на европейском рынке. Сейчас там есть определенный дефицит, поэтому и цены в Украине будут расти соответственно.

Что нужно знать о ценах на нефть и ограниченных ресурсах?