Картофель в Украине стремительно дешевеет: фермеры назвали главную причину

В Украине картофель нового урожая продолжает дешеветь из-за резкого увеличения предложения. Фермеры уже массово приступили к уборке урожая, что существенно повлияло на цены.

Почему картофель в Украине продолжает дешеветь

По данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, на этой неделе в Украине зафиксировали очередное снижение отпускных цен на картофель. Главной причиной стало массовое поступление на рынок продукции нового урожая.

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Фермеры практически во всех регионах страны активно приступили к уборочной кампании, что привело к стремительному увеличению предложения. Сейчас производители реализуют картофель по цене от 12 до 20 гривен за килограмм. Это примерно на 15% дешевле, чем было еще неделю назад.

Аналитики отмечают, что дополнительное давление на цены оказывает и качество продукции. Часть нового урожая пока не соответствует самым высоким стандартам, поэтому производители вынуждены снижать стоимость, чтобы быстрее реализовать товар.

В то же время нынешние цены уже ниже, чем год назад. Для сравнения: в аналогичный период 2025 года картофель стоил в среднем на 16% дороже.

Каковы цены на картофель в супермаркетах Украины

Несмотря на снижение отпускных цен у производителей, в торговых сетях картофель стоит дороже из-за затрат на логистику, хранение и реализацию. Сейчас средняя цена обычного картофеля в украинских супермаркетах составляет около 34–35 гривен за килограмм.

В частности, в Auchan картофель продается примерно по 33,2 гривны за килограмм, в Megamarket – около 36 гривен за килограмм. В то же время в сетях АТБ и VARUS во время акций отдельные позиции можно приобрести по цене 17,9–19,9 гривны за килограмм, хотя цена зависит от сорта, фасовки и региона продажи.

Обратите внимание! Эксперты ожидают, что с увеличением объемов уборки нового урожая предложение картофеля будет и дальше расти. Если погодные условия останутся благоприятными, это создаст предпосылки для дальнейшего снижения оптовых цен, что с некоторым опозданием может отразиться и на стоимости картофеля в розничных сетях.

Недавно мы сообщали, что крупнейшим поставщиком картофеля в Украину стал Египет, на долю которого пришлось 25,8% от общего объема импорта. Второе место занял Азербайджан с долей 19%, а третье место досталось Польше, на долю которой пришлось 16,6% поставок.