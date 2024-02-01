В четыре раза дороже прошлогодней: как выросла стоимость картофеля в 2024 году

Внезапный рост цен на картофель изрядно всколыхнул продуктовый рынок в начале года. Оказалось, что такой резкий скачок стоимости является результатом различных факторов.

Какая новая цена картофеля

В последний месяц зимы стоимость картофеля достигла отметки в 18-23 гривны за килограмм. А это в четыре раза превышает ценовые показатели прошлого года.

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Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", передает 24 Канал. Поэтому, рост стоимости картофеля может повлиять на потребителей, фермеров и рынки пищевых продуктов, требуя у них адаптации к новым условиям.

Почему стоимость настолько выросла

Аналитики прогнозируют, что стоимость картофеля продолжит расти в течение весны. Дело в том, что импортируемая продукция, которая будет поступать на рынок – не будет иметь низкой цены.

Причины скачка цен множественные и охватывают следующие аспекты:

сложности с выращиванием картофеля из-за непредсказуемых погодных условий, которые побудили фермеров пересмотреть свои аграрные приоритеты в пользу других овощей;

уменьшение урожая в Европе;

качество продукции, не отвечающее требованиям длительного хранения.

Таким образом, обстоятельства свидетельствуют о сложной динамике на рынке картофеля в Украине, где ценовая волатильность обусловлена как внутренними производственными вызовами, так и внешними торговыми факторами.

Какова стоимость борщевого набора в 2024 году

Для 24 Канала ученый Инна Сало рассказала, что в феврале плодовоовощные могут незначительно подорожать. Она сообщила, что цены на овощи борщевого набора до конца зимы могут повыситься против цен по состоянию на 23 января 2024 года.

Поэтому, прогнозируется, что цены вырастут следующим образом: