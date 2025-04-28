Как изменятся тарифы на газ, воду и электроэнергию с 1 мая

Отопительный сезон в Украине закончился. Из-за этого, многие ожидали резкого роста тарифов на некоторые услуги. Регуляторы уже приняли решение о том, какими будут тарифы с 1 мая.

Каким будет тариф на газ для бытовых потребителей с 1 мая

Тариф на газ для бытовых потребителей с 1 мая не изменится. Речь идет, в частности, о стоимости топлива в "Нафтогазе", сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Читайте также Не видим, значит нет: Трамп решил игнорировать последствия введения тарифов

Обратите внимание! По решению "Нафтогаза", нынешний тариф будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Роман Чумак Глава группы "Нафтогаз" Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях.

То есть, цена газа для бытовых потребителей, которых обслуживает "Нафтогаз", будет составлять и в дальнейшем – 7,96 гривны за кубометр. У других компаний стоимость топлива отличается.

Напомним! По состоянию на теперь, "Нафтогаз" обслуживает примерно 12,5 миллиона украинских семей. Именно эта компания выступила поставщиком последней надежды (ППН).

Какой будет стоимость электроэнергии с 1 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона, что в ближайшее время стоимость электроэнергии для бытовых потребителей меняться не будет.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время.

Сейчас стоимость электроэнергии для бытовых потребителей составляет – 4,32 гривны за киловатт. В то же время есть те граждане, которые могут платить значительно меньше.

Речь идет о владельцах двухзонных счетчиков. Дело в том, что для них тариф делится на два:

дневной тариф, действующий с 7:00 до 23:00, сейчас составляет – 4,32 гривны за киловатт-час;

тариф, действующий с 7:00 до 23:00, сейчас составляет – 4,32 гривны за киловатт-час; ночной – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Напомним! Некоторые граждане почувствуют весомое увеличение коммуналки в мае. Это связано с появлением третьей платежки за газ.

Что будет с тарифами на водоснабжение

В комментарии 24 Каналу эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко отметил, что тарифы на воду могут подорожать в этом году. В частности, соответствующий проект об изменении стоимости водоснабжения уже готов.

Однако, как говорит Попенко, эти изменения еще точно не будут внедрены в мае.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ На сегодня запланировано повышение тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является неотложным.

Стоит отметить и то, что в некоторых населенных пунктах может происходить рост стоимости водоснабжения без согласования с НКРЭКУ. Изменения успели почувствовать клиенты части водоканалов.

Подорожать может и водоотвод. Увеличение уже ощутимо в некоторых населенных пунктах. К примеру, для жителей Ирпеня еще в декабре 2024 года эти тарифы выросли так:

водоснабжение до 24,35 гривны за кубометр с НДС;

водоотведение – 32,53 гривны за кубометр с НДС.

Важно! Сейчас в Украине действует мораторий на повышение некоторых тарифов. В частности, он распространяется на стоимость газа и горячей воды.