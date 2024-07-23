Какие будут тарифы на газ, воду и свет с 1 августа

Стоимость коммунальных услуг в Украине значительно выросла. Следовательно, среднее подорожание тарифов за год составило 18,6%. Ожидается ли дополнительное повышение тарифов в августе, читайте дальше.

Вырастут ли тарифы на свет и газ с 1 августа

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что нынешний тариф на свет установлен постановлением правительства до 1 мая 2025 года. Соответственно, до конца лета он будет оставаться неизменным и в августе гарантированно составит 4,32 гривны за киловатт-час.

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В то же время цена газа в августе для бытовых потребителей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. У других поставщиков цены на газ будут колебаться от 7,7 гривны до 9,90 гривны за кубометр.

Что будет с ценами на воду

! В апреле 2024 года компания "Нафтогаз" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" на год, придерживаясь действующего моратория на повышение цен.

В Украине в некоторых небольших городах услуга по водоснабжению может подорожать в августе, ведь власти таких городов имеют право самостоятельно устанавливать цены на эту услугу. Впрочем, в других городах тариф на воду для бытовых потребителей должен остаться неизменным. В частности, НКРЭКУ в августе не планирует повышений.

! В апреле планировалось повышение тарифов для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины, но решение по этому вопросу было отложено.