Коммуналка в Украине ощутимо выросла: какая услуга подорожала больше всего

Цены на коммуналку в Украине в течение последнего года выросли. Несмотря на то, что стоимость некоторых тарифов осталась без изменений, стоимость на другие услуги - ощутимо выросла.

На сколько выросла коммуналка в Украине

В период с апреля 2023 года по апрель 2024 года произошло повышение цен на коммунальные услуги в среднем на 12,9%. При этом, стоимость электроэнергии в Украине в 2023 году выросла больше всего – на 69,7%, тогда как цены на другие услуги остались неизменными.

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По имеющимся данным, также вырос тариф на услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%. В то же время стоимость содержания и ремонта жилья выросла на 3,2%, а уборка мусора подорожала на – 1,6%.

Как вырастет тариф на электроэнергию уже в скором времени

В то же время тарифы на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались на прежнем уровне.

Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике, сообщил в прямом эфире, что Кабинет министров Украины намерен повысить тариф на свет для бытовых потребителей до 4 гривен, передает 24 Канал.

Украинцам стоит ждать увеличения тарифа уже летом.

На увеличение стоимости влияет значительное повреждение энергосистемы. Дело в том, что внутри системы ощущается значительный дефицит в результате атак россиян, также объяснила заместитель министра Светлана Гринчук.