Какой официальный курс в последний день осени: стоимость доллара от НБУ
Несколько дней подряд курс доллара от НБУ резко рос в цене. Впрочем, сегодня наблюдается несущественное удорожание. Следовательно, курс поднялся всего на 1 копейку вверх. А вот евро продолжает набирать стоимость.
Официальный курс 30 ноября
За данным Нацбанка, официальный курс 30 ноября составляет 36,37 гривны за доллар. Доллар сравнительно с прошлым днем поднялся в цене всего на 1 копейку.
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Что касается евро, то курс валюты снова подорожал. На сегодня цена достигла 39,95 гривны, что на 14 копеек больше, чем вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 1 декабря:
- Доллар – 36,35 гривны,
- Евро – 39,72 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 30 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- В банках покупка составляет 37,2 гривны, а продажа – 37,7 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,03 гривны, а продажа – 37,65 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,47 гривны, а продажа – 37,55 гривны.
Сколько будет стоить доллар на следующей неделе
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что чуть ли не каждый день на рынке наблюдалось разновекторное поведение курсов. Впрочем, курсовые колебания не привели к резким взлетам или падениям.
По всем признакам с 4 по 10 декабря общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится: на межбанке текущие колебания, как и за последние несколько недель, будут в пределах 0,1 – 0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи сохранится на минимальном уровне – до 0,1 гривны.
Банкир считает, что текущие (ежедневные) курсовые изменения, как и разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке, будут находиться в пределах 0,3 – 0,5 гривны.
И общий курсовой коридор не претерпевает изменений: 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро,
– прогнозирует Лесовой.
Следовательно, эксперт добавляет, что на валютном рынке укоренится заложенный режим "управляемой гибкости".