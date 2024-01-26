На несколько копеек снова вверх: официальный курс доллара продолжает дорожать

В последнюю пятницу января Нацбанк установил доллар снова выше, чем было вчера. Цена выросла на несколько копеек. Это касается и курса евро.

Официальный курс 26 января

За данным Нацбанку, официальный курс 26 января достиг 37,58 гривны за доллар. Стоимость выросла на 6 копеек против 25 января.

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Относительно евро, то сегодня цена достигла 40,91 гривны, что на 3 копейки больше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 29 января:

Доллар – 37, 78 гривны,

Евро – 41, 05 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 26 января доллар составляет:

в банках покупка составляет 37, 60 гривны , а продажа – 38, 20 гривен.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37, 93 гривны , а продажа – 38, 39 гривны .

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38, 20 гривны, а продажа – 38, 30 гривен.

Цена доллара в феврале

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесной прогнозирует, что в следующем месяце некоторые факторы давления исчезнут на рынке валют. А главные выразители ситуации на межбанке, скорее всего, не изменятся.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая события последнего квартала 2023 года, можно предположить, что оптимальный объем валютных интервенций может составить до 2, 5 – 3 миллиарда долларов в месяц. Конечно, Главная задача– это установление и дальнейшее удержание равновесия между спросом и предложением. Поэтому мы не исключаем, что периодически объем интервенций может возрастать до 800 – 900 миллионов долларов в неделю.

Лесной добавляет, что колебания курсов в течение месяца на межбанке будет происходить в коридорах 37 – 39 гривен за доллар, а евро – от 40, 5 – 42, 5 гривен. Что касается наличного рынка, то доллар – 37, 5 – 39, 5 гривны, евро – 40 – 43 гривен.