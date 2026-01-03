Пенсия станет дороже: сколько будет стоить стаж украинцам уже с января

С 1 января 2026 года стоимость зачисления страхового стажа для украинцев растет. Соответственно для того, чтобы докупить годы для выхода на пенсию, придется заплатить кругленькую сумму.

Сколько будет стоить год стажа в 2026 году?

Минимальный страховой взнос исчисляется как 22% от минимальной зарплаты. С учетом нового показателя это 1 902,34 гривны в месяц, разъяснили в Пенсионном фонде Украины, пишет 24 Канал.

Именно такая сумма нужна для полного зачисления одного месяца в страховой стаж по договору добровольного участия. Если платеж будет меньше, Пенсионный фонд зачислит стаж пропорционально, что может уменьшить право на пенсию в будущем.

Важно! Если украинцы достигли пенсионного возраста в 2025 году, но обращаются за выплатой в 2026 году, применяются требования по стажу, действующие на момент достижения пенсионного возраста.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию?

Пенсия по возрасту в 2026 году зависит от количества накопленных лет стажа, напоминает Пенсионный фонд. Нужно будет иметь:

в 60 лет не менее 33 лет;

в 63 года от 23 лет;

в 65 лет от 15 лет.

В то же время украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не набрали достаточно страхового стажа для назначения пенсии, могут претендовать на государственную социальную помощь.

Доверенно: Такие выплаты предоставляются в определенных законом случаях и призваны поддержать тех, кто не соответствует минимальным требованиям для пенсионного обеспечения. Они составляют прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Можно ли выйти на пенсию раньше 60 лет?