Повышение неизбежно: на сколько может вырасти стоимость света

Повышение платы на электроэнергию в будущем неизбежно. Стало известно, сколько ориентировочно придется платить за свет при повышении тарифов.

На сколько может вырасти тариф на свет

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире программы "Ранок.LIVE" заявил, что будущее повышение тарифов на электроэнергию является неизбежным, однако эта тема не будет обсуждаться до весны.

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Депутат также сообщил, что в случае повышения тарифов платежки за электроэнергию вырастут на 25 копеек за киловатт-час.

Алексей Кучеренко Народный депутат Украины Но это не все ляжет на бытовых потребителей. Значительная часть ляжет на бизнес, на промышленность, на небытовых, на бюджетных [...] Или мы все это увидим в цене товаров, продукции, услуг и так далее. Здесь такая хитрая игра политическая, но кто-то за это заплатит.

Сегодня стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час, без учета объема потребления. Единственным исключением является отопительный сезон: для абонентов с электрическими системами отопления, которые потребляют до 2000 киловатт-часов, действует льготный тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час.