На скільки може зрости тариф на світло

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в ефірі програми "Ранок.LIVE" заявив, що майбутнє підвищення тарифів на електроенергію є неминучим, однак ця тема не буде обговорюватися до весни.

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Депутат також повідомив, що у разі підвищення тарифів платіжки за електроенергію зростуть на 25 копійок за кіловат-годину.

Олексій Кучеренко Народний депутат України Але це не все ляже на побутових споживачів. Значна частина ляже на бізнес, на промисловість, на непобутових, на бюджетних […] Або ми все це побачимо в ціні товарів, продукції, послуг і так далі. Тут така хитра гра політична, але хтось за це заплатить.

Сьогодні вартість електроенергії становить 4,32 гривні за кіловат-годину, без урахування обсягу споживання. Єдиним винятком є опалювальний сезон: для абонентів з електричними системами опалення, які споживають до 2000 кіловат-годин, діє пільговий тариф у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину.