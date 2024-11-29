Топливо подешевело: АЗС сделали покупателям подарок

В течение ноября стоимость топлива снижалась на несколько копеек за месяц. Однако уже 27 ноября ситуация изменилась, и цены упали на несколько гривен.

Почему цена упала

В начале месяца наблюдалось колебание на нефтяном рынке и завершение периода активного потребления, но теперь ситуация изменилась, передает 24 Канал со ссылкой на Главком.

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Еще две недели назад литр дизтоплива стоил 50,9 гривны. Однако вчера она упала до 49,75 гривны, то есть на 0,1%.

На другие виды топлива стоимость такая:

Бензин А95+ – 56,57 гривны;

Бензин А95 – 53,10 гривны;

Бензин А92 – 52,83 гривны;

Сжиженный газ – 34,51 гривны.

У нас сейчас, так сказать, нестандартный период – "Черная пятница". Все торговые сети снижают цены, и автозаправочные станции – также. Здесь следует отметить, что АЗС снижали стоимость своей продукции и в прошлые годы, но именно в пятницу, и это продолжалось до конца уикенда. Но в этом году акция стартовала еще вчера, получилась своеобразная "Черная среда". В некоторых сетях супермаркетов "Черная пятница" неделю продолжается, поэтому и АЗС борются за лояльность покупателя,

– рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

По его мнению, скоро цены вернутся к рыночным. Соответственно литр бензина А-92 будет стоить плюс-минус 53,2 гривны.