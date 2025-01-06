Лучшее время для покупки: какой курс польского злотого сегодня

Курс польского злотого резко вырос накануне Нового года, но после праздничного периода снова снизился. Где сегодня выгоднее покупать или обменивать валюту и какой актуальный курс злотого – читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 4 января официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,14 гривны (без изменений от 3 января), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (без изменений) и продажа – 10,35 гривны (-5 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,25 гривны (+5 копеек), а продают – уже по 10,36 гривны (+2 копейки).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 014 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 035 гривен – в банках и 1 036 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 025 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 000 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.