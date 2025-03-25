25 марта, 12:00
Курс злотого к гривне снова демонстрирует рост курса злотого к гривне
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине по состоянию на 25 марта - 10,78 гривны (+7 копеек по сравнению с 24 марта).
- В банках средний курс покупки злотого - 10,40 гривны, продажи - 11,05 гривны, в обменниках покупки - 10,72 гривны, продажи - 10,80 гривны.
Курс польского после выходных демонстрировал незначительное падение. Однако, валюта снова уверенно начала расти как в банках, так и в обменниках. Как изменилась стоимость злотого к гривне, читайте дальше.
Какой официальный курс злотого в Украине сейчас
По состоянию на 25 марта, официальный курс злотого в Украине достиг – 10,78 гривны (+7 копеек по сравнению с 24 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злого в банках и обменниках
Согласно данным "Минфина", курс злотого после выходных изменился так:
- у банках средний курс покупки составляет – 10,40 гривны за злотый (+10 копеек), продажи – 11,05 гривны за злотый (-5 копеек);
- а в обменниках средний курс покупки – 10,72 гривны за злотый (+2 копейки), продажи – 10,80 (без изменений).
Во сколько обойдется покупка 100 злотых сегодня
- покупка 100 злотых в банке обойдется в среднем в – 1 105 гривен;
- в обменниках приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 080 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сегодня
- если сдавать 100 злотых в банк, можно получить в среднем – 1 040 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 072 гривны.
Обратите внимание! Курс валюты напрямую зависит от финансового учреждения, где происходит обмен.