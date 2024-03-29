Выход на пенсию в 2024 году: сколько страхового стажа нужно мужчинам и женщинам
В 2024 году требования к страховому стажу как для мужчин, так и для женщин были повышены. То есть, для выхода на пенсию украинцам нужно иметь новое определенное количество лет.
Какой возраст выхода на пенсию в 2024 году
Мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет в Украине имеют право на назначение пенсии по возрасту. При этом, возраст выхода на пенсию женщин и мужчин определяет приобретенный лицом страховой стаж.
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Соответственно, право на выход на пенсию по возрасту в 2024 году имеют как мужчины, так и женщины:
- при наличии не менее 31 года страхового стажа – в 60 лет;
- при наличии не менее 21 года страхового стажа – в 63 года;
- при наличии от 15 до 21 года страхового стажа – в 65 лет.
Что такое страховой стаж?Страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному (социальному) страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме, не меньше минимального страхового взноса.
Как рассчитать пенсию
Чтобы посчитать размер будущей пенсии можно воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Сделать это можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ.
В результате расчета пенсии вы узнаете о:
- ориентировочном размере пенсии по введенным данным или на основе стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;
- подробный протокол расчета.
К слову, также можно воспользоваться формулой: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии.