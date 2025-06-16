Что такое общий страховой стаж и как он считается

Количество приобретенного стажа влияет на размер пенсии. Также этот показатель определяет возраст выхода на заслуженный отдых.

Как считают страховой стаж

Страховой стаж – это период во время которого лицо подлежало страхованию. То есть, за него уплачивались страховые взносы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, получения выплат по отдельным видам социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности), включается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса,

– говорится в сообщении ПФУ.

Страховой стаж исчисляется в месяцах. Расчеты происходят на основе данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Обратите внимание! Периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года засчитываются в страховой стаж согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении". После этой даты исчисление происходит согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сколько сейчас стоит месяц стажа

Украинцы имеют право докупить стаж. 1 месяц равный минимальному страховому взносу, то есть 22% от нынешней минимальной зарплаты.

По состоянию на теперь – это 1 760 гривен. Соответственно, целый год стажа обойдется в – 21 120 гривен.