Сколько страхового стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

В этом году требования к страховому стажу выросли на год как для мужчин, так и женщин. Так будет происходить вплоть до 2028 года.

Как выйти на пенсию в 2024 году

Украинцы могут выйти на пенсию в возрасте 60, 63 и 65 лет. Возраст выхода на законный отдых зависит от наработанного стажа в течение жизни.

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Это регулируется статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Поэтому в 2024 году требования к стажу следующие:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Как будут меняться требования к стажу

Пенсионеры, которые не наработали страхового стажа до 65 лет, будут получать финансовую помощь от государства.

Далее требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет будут составлять:

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

Для 63 лет требования также возрастут:

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Требования к выходу на пенсию в 65 лет остаются неизменными – 15 лет.