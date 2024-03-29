Сколько страхового стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2024 году
29 марта 2024, 16:15Читати новину українською
Источник:ПФУ
В этом году требования к страховому стажу выросли на год как для мужчин, так и женщин. Так будет происходить вплоть до 2028 года.
Как выйти на пенсию в 2024 году
Украинцы могут выйти на пенсию в возрасте 60, 63 и 65 лет. Возраст выхода на законный отдых зависит от наработанного стажа в течение жизни.
Читайте также Минимальная пенсия в апреле: изменится ли размер выплатНапомним! Это регулируется статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Поэтому в 2024 году требования к стажу следующие:
- 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;
- 63 лет – при наличии не менее 21 года страхового стажа;
- 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.
Как будут меняться требования к стажу
Далее требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет будут составлять:
- в 2025 году – от 32 лет стажа;
- в 2026 году – от 33 лет стажа;
- в 2027 году – от 34 лет стажа;
- в 2028 году – от 35 лет стажа.
Для 63 лет требования также возрастут:
- в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;
- в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;
- в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.