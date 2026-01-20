Новые правила и требования: какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2026 году

В прошлом году страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет составлял 32 года. Однако в 2026 году требования к выходу на отдых в Украине обновили.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2026 году?

Сейчас он составляет 33 года, пишет 24 Канал со ссылкой на начальницу отдела главного управления Пенсионного фонда Украины в Ровенской области Татьяну Васильеву.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", страховой стаж, который дает право на назначение пенсии по возрасту, в 2026 году составляет 33 года. Дело в том, что именно страховой стаж определяет, в каком возрасте человек может выйти на пенсию.

Но если украинец или украинка имеет меньший страховой стаж, то пенсионный возраст меняется:

от 23 до 33 лет стажа – человек становится пенсионером или пенсионеркой в 63 года;

от 15 до 23 лет стажа – в 65 лет.

То есть, возраст разграничен: 60, 63, и 65 лет,

– объяснила Татьяна Васильева.

Что делать тем, кто стал пенсионером в 2025 году?

Те, кто достиг пенсионного возраста в 2025 году, но обратился за назначением уже в начале 2026 года, должны знать важный нюанс. Для таких лиц действуют старые правила. То есть для таких людей необходим страховой стаж не 33 года, а 32.

Что делать людям, которым не хватает стажа?

Люди, которым не хватает стажа, могут его докупить. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

В 2026 году, чтобы в страховой стаж был зачислен один полный месяц, следует заплатить не менее размера минимального страхового взноса.

Дело в том, что с 1 января минимальная заработная плата выросла до 8 647 гривен. Поэтому с 1 января изменился размер минимального страхового взноса.

Обратите внимание! Он определяется как 22% размера минимальной заработной платы.

