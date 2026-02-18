Пенсионеры могут потерять стаж для начисления выплат: как это предотвратить

Некоторые украинцы могут потерять страховой стаж, который приобрели до 2004 года. Потеря может произойти из-за проблем с трудовой книжкой.

Почему пенсионеры могут потерять стаж?

Периоды работы до 1 января 2004 года подтверждаются по данным трудовой книжки, о чем напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Так с 2021 года в Украине ввели учет трудовой деятельности работников в электронной форме. Что это значит? Все очень просто – в стране ввели электронные трудовые книжки работников. Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Электронная трудовая книжка содержит немало информации:

о приеме на работу;

данные о переводе;

увольнении с должности и тому подобное.

Чтобы в электронной трудовой книжке отображалась информация обо всех периодах трудовой деятельности, в частности до 1 января 2004 года, данные должны быть оцифрованы. Для этого работодатели или сами работники могут подать сканированные копии бумажной трудовой книжки через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Если данные не будут поданы на оцифровку, то это не приведет к потере приобретенного страхового стажа. Это означает, что человек рискует потерять также часть пенсионных выплат.

Напомним! На оцифровку трудовой книжки правительство предоставило украинцам 5 лет. Срок истекает уже в этом году – 10 июня.

Что еще следует знать пенсионерам?