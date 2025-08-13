Сведения о страховом стаже с 2011 года содержатся в справке ОК-7. Ее можно получить через Дію или ПФУ.

Как проверить свой стаж через Дію?

Информацию о стаже можно получить онлайн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Смотрите также Вы будете поражены: где можно работать без образования сейчас

Для начала нужно зарегистрироваться или войти в кабинет гражданина на Дії. Следующие шаги следующие:

перейти в меню "Услуги";

в перечне выбрать пункт "Справка ОК-7";

отправить запрос на получение на справки.

Как получить справку ОК-7 через Пенсионный фонд?

Справка ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос, и страховом стаже за период с 2011 года.

Обычно, справку ОК-7 используют для определения страхового стажа для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и тому подобное. Ее можно оформить через веб-портал электронных услуг ПФУ:

Нажмите "Вход" и авторизуйтесь удобным для Вас способом (с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или логина, или системы ID.GOV.UA, или Дія.Підпис); В разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите пункт "Запрос на получение электронных документов"; В поле "Тип обращения" выберите "Справка ОК-7" и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных; После этого нажмите "Отправить в ПФУ".

Справка формируется и отправляется автоматически в личный кабинет (раздел "Мои обращения").