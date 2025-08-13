Як дізнатися свій стаж роботи через Дію і отримати довідку
- Довідку ОК-7 про стаж роботи з 2011 року можна отримати через Дію або ПФУ.
- Для отримання довідки через Дію потрібно увійти в кабінет громадянина, вибрати "Послуги" та надіслати запит на довідку ОК-7.
Відомості про страховий стаж з 2011 року містяться у довідці ОК-7. Її можна отримати через Дію чи ПФУ.
Як перевірити свій стаж через Дію?
Інформацію про стаж можна отримати онлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
Для початку потрібно зареєструватися або увійти в кабінет громадянина на Дії. Наступні кроки такі:
- перейти в меню "Послуги";
- у переліку обрати пункт "Довідка ОК-7";
- надіслати запит на отримання на довідки.
Як отримати довідку ОК-7 через Пенсійний фонд?
Довідка ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, та страховий стаж за період із 2011 року.
Зазвичай, довідку ОК-7 використовують для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги по безробіттю тощо. Її можна оформити через вебпортал електронних послуг ПФУ:
- Натисніть "Вхід" та авторизуйтесь у зручний для Вас спосіб (за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або логіну, або системи ID.GOV.UA, або Дія.Підпис);
- У розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть пункт "Запит на отримання електронних документів";
- У полі "Тип звернення" оберіть "Довідка ОК-7" та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;
- Після цього натисніть "Відправити до ПФУ".
Довідка формується і надсилається автоматично в особистий кабінет (розділ "Мої звернення").