Як перевірити свій стаж через Дію?

Інформацію про стаж можна отримати онлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Для початку потрібно зареєструватися або увійти в кабінет громадянина на Дії. Наступні кроки такі:

перейти в меню "Послуги";

у переліку обрати пункт "Довідка ОК-7";

надіслати запит на отримання на довідки.

Як отримати довідку ОК-7 через Пенсійний фонд?

Довідка ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, та страховий стаж за період із 2011 року.

Зазвичай, довідку ОК-7 використовують для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги по безробіттю тощо. Її можна оформити через вебпортал електронних послуг ПФУ:

Натисніть "Вхід" та авторизуйтесь у зручний для Вас спосіб (за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або логіну, або системи ID.GOV.UA, або Дія.Підпис); У розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть пункт "Запит на отримання електронних документів"; У полі "Тип звернення" оберіть "Довідка ОК-7" та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних; Після цього натисніть "Відправити до ПФУ".

Довідка формується і надсилається автоматично в особистий кабінет (розділ "Мої звернення").