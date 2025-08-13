Как проверить свой стаж через Дію?
Информацию о стаже можно получить онлайн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.
Для начала нужно зарегистрироваться или войти в кабинет гражданина на Дії. Следующие шаги следующие:
- перейти в меню "Услуги";
- в перечне выбрать пункт "Справка ОК-7";
- отправить запрос на получение на справки.
Как получить справку ОК-7 через Пенсионный фонд?
Справка ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос, и страховом стаже за период с 2011 года.
Обычно, справку ОК-7 используют для определения страхового стажа для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и тому подобное. Ее можно оформить через веб-портал электронных услуг ПФУ:
- Нажмите "Вход" и авторизуйтесь удобным для Вас способом (с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или логина, или системы ID.GOV.UA, или Дія.Підпис);
- В разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите пункт "Запрос на получение электронных документов";
- В поле "Тип обращения" выберите "Справка ОК-7" и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных;
- После этого нажмите "Отправить в ПФУ".
Справка формируется и отправляется автоматически в личный кабинет (раздел "Мои обращения").