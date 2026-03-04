Что делать, если в стаж засчитан не весь период работы

Перед расчетом пенсии, нужно проверить количество приобретенного стажа. Иногда вы можете обнаружить, что учтены не все периоды работы. Соответственно, из-за этого, конечная сумма пенсионной выплаты будет меньше.

Почему зафиксировано меньше стажа чем есть на самом деле?

Если информация о страховом стаже отсутствует в электронном реестре, это не означает, что эти периоды потеряны, сообщает ПФУ.

Нужно понимать, что периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года подтверждаются трудовой книжкой. Речь идет о документе, который был выдан в установленном порядке.

А стаж после 1 января 2004 года определяется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Дело в том, что именно с этого момента вступил в силу закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Чаще всего, проблемы возникают, относительно периодов, когда стаж фиксировался в трудовой книжке. Если этот документ утрачен, или записи там неточные, периоды работы можно подтвердить, благодаря:

выпискам;

справкам;

ведомостям на выдачу заработной платы;

лицевым счетам и так далее.

Если же трудовая книжка есть, но в ней содержатся записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных на ВОТ в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и городе Севастополе, стаж работы, который дает право на пенсию, подтверждается Комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы,

– указывает ПФУ.

Важно! Указанные Комиссии, созданы при каждом главном управлении ПФУ.

Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию?

Минимум количества стажа зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд. В 2026 году некоторые показатели были откорректированы, сейчас они такие:

для выхода на заслуженный отдых в 60 лет, минимум составляет – 33 года стажа;

в 63 года – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Как подтвердить страховой стаж, если нет документов?

В случае, когда в реестре застрахованных лиц нет необходимых данных, а место, где работало лицо, расположено на ВОТ или в районах проведения боевых действий, то есть, дополнительные документы из-за этого получить невозможно, стаж может учитываться по-другому. Для этого используют показания 2 свидетелей.

Эти свидетели должны знать заявителя по совместной с ним работой в одном месте. А также у них обязательно должны быть документы о деятельности в указанном учреждении в период, который они подтверждают.

Обратите внимание! Это правило действует и если, населенный пункт деоккупирован, но из-за боевых действий документация была повреждена или уничтожена полностью.