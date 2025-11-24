Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Не хватает для выхода на пенсию: кто из украинцев может докупить страховой стаж
24 ноября, 15:12
Не хватает для выхода на пенсию: кто из украинцев может докупить страховой стаж

Валерия Моргун
Основні тези
  • Украинцы могут докупить страховой стаж через Пенсионный фонд Украины, заключая электронный договор о добровольной уплате страховых взносов.
  • Минимальный страховой взнос составляет 1 760 гривен в месяц, а докупить стаж за год стоит 21 120 гривен.

Иногда украинцам может не хватать стажа для выхода на пенсию и получения выплат. Поэтому граждане могут его просто докупить.

Кто может докупить стаж в Украине?

Это можно сделать по упрощенному механизму, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать:

  1. застрахованные и незастрахованные лица;
  2. люди старше 16 лет;
  3. если информация о таких лицах имеется в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  4. украинцы, которым не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Обратите внимание! Также предусмотрена возможность заключения договора о добровольной уплате страховых взносов в пользу третьих лиц.

Как украинцам докупить стаж?

Для того, чтобы купить стаж, нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Он заключается в электронной форме через вебпортал электронных услуг путем подписания типового договора о добровольной уплате страховых взносов.

Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно, исходя из пожеланий и финансовых возможностей,
– уточнили в ПФУ.

Суммы уплаченных страховых взносов зачисляются за месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины. А если (с учетом добровольно уплаченных страховых взносов и фактически уплаченного работодателем за застрахованное лицо единого взноса) заработная плата за соответствующий месяц превысит максимальную величину заработной платы, с которого уплачиваются страховые взносы, часть страховых взносов зачислится в счет следующего месяца.

Чтобы неработающему лицу был засчитан полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц страховых взносов должна быть не меньше, чем минимальный страховой взнос,
– отметили в Пенсионном фонде.

Заметьте! На сегодня минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен, соответственно минимальный страховой взнос – 1 760 гривен.

Кому советуют докупить стаж?

Некоторым украинцам рекомендуют докупить стаж, как отмечают на Правительственном портал. Среди этих людей:

  • те, кто живет за границей, но, при этом, стремится получать пенсию в Украине;
  • люди, которые не приобрели достаточное количество стажа;
  • украинцы, что имели небольшой официальный доход, но хотят получать высокую пенсию.

Важно! Докупить можно сразу стаж за год. Цена – 21 120 гривен.

Что не так со стажем до 2000 года?

  • В Украине для исчисления пенсии учитывается зарплата за весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года.

  • Зарплату за любые 60 месяцев до 30 июня 2000 года могут учесть в случае подтверждения доходов до этого периода первичными документами или при наличии страхового стажа с 1 июля 2000 года, который меньше чем 60 месяцев.