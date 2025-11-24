Бракує для виходу на пенсію: хто з українців може докупити страховий стаж

Іноді українцям може бракувати стажу для виходу на пенсію та отримання виплат. Тому громадяни можуть його просто докупити.

Хто може докупити стаж в Україні?

Це можна зробити за спрощеним механізмом, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати:

застраховані та не застраховані особи; люди старші 16 років; якщо інформація про таких осіб наявна в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; українці, яким не призначено пенсію в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Зверніть увагу! Також передбачена можливість укладання договору про добровільну сплату страхових внесків на користь третіх осіб.

Як українцям докупити стаж?

Для того, аби купити стаж, потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України. Він укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг шляхом підписання типового договору про добровільну сплату страхових внесків.

Періодичність і розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи із побажань та фінансових можливостей,

– уточнили у ПФУ.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. А якщо (з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску) заробітна плата за відповідний місяць перевищить максимальну величину заробітної плати, з якого сплачуються страхові внески, частина страхових внесків зарахується в рахунок наступного місяця.

Щоб непрацюючій особі було зараховано повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць страхових внесків має бути не меншою, ніж мінімальний страховий внесок,

– зазначили у Пенсійному фонді.

Зауважте! На сьогодні мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень, відповідно мінімальний страховий внесок – 1 760 гривень.

Кому радять докупити стаж?

Деяким українцям рекомендують докупити стаж, як зазначають на Урядовому портал. Серед цих людей:

ті, хто живе за кордоном, але, при цьому, прагне отримувати пенсію в Україні;

люди, які не набули достатню кількість стажу;

українці, що мали невеликий офіційний дохід, але хочуть отримувати високу пенсію.

Важливо! Докупити можна одразу стаж за рік. Ціна – 21 120 гривень.

Що не так зі стажем до 2000 року?