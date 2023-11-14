Не только от страхового стажа: что влияет на размер пенсии украинцев

Пенсия украинцев зависит от страхового стажа и средней зарплаты перед выходом на законный отдых. Поэтому даже если человек имеет 40 наработанных лет, но зарплата была низкой, высокой пенсии ждать не стоит.

От чего зависит размер пенсии

Так что размер пенсии зависит от официального стажа и личного коэффициента. Личный коэффициент это то, какая у человека официальная зарплата по сравнению со средним показателем по Украине.

Читайте также Как рассчитать свою будущую пенсию: алгоритм действий от ПФУ

Размер выплат рассчитывается по следующей формуле: пенсия = средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент.

Расшифровка значений:

размер средней заработной платы – показатель средней зарплаты в Украине за три года, перед выходом на пенсию и с которой уплачены страховые взносы;

– показатель средней зарплаты в Украине за три года, перед выходом на пенсию и с которой уплачены страховые взносы; индивидуальный коэффициент зарплаты – сумма соотношения зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине;

– сумма соотношения зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине; коэффициент страхового стажа – стаж умножен на величину оценки одного года страхового стажа и поделен на 12. То есть количество лет стажа необходимо умножить на 0,01.

Как выглядит пенсия по зарплате

Так что пенсии с полным стажем в зависимости от зарплаты выглядят так:

минимальная зарплата – 2 349 гривен пенсии;

средняя зарплата – 4 698 гривен;

зарплата втрое выше средней – 14 094 гривен.

Средняя зарплата в Украине сейчас составляет – 13423,28 гривны.