Этим гражданам могут не зачесть стаж: кто под угрозой

С 1 января 2004 года в стаж зачисляются периоды, за которые индивидуальный предприниматель уплачивает страховые взносы. При этом, промежутки до этой даты не теряются, просто они учитываются иначе.

Как засчитывается стаж индивидуальным предпринимателям?

Если у ФЛП есть стаж до 1 января 2004 года, его подтверждают по-другому, сообщает ПФУ.

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Например, это происходит благодаря документам об уплате страховых взносов, к которым, например, относятся:

квитанции;

платежные поручения;

документы, подтверждающие почтовый перевод и так далее.

В то же время периоды осуществления предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения до 1 января 2004 года, в частности с использованием фиксированного налога, могут быть зачтены в страховой стаж. Подтверждением таких периодов служат:

свидетельство об уплате единого налога;

патент об уплате фиксированного размера подоходного налога с физических лиц;

специальный торговый патент;

справка о регистрации лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности, применившего упрощенную систему налогообложения.

Периоды осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности могут подтверждаться данными, имеющимися в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,

– сообщает Пенсионный фонд.

Отметим, что в страховой стаж, учитываемый при определении права на назначение пенсии, зачисляются периоды осуществления предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения, а также с применением фиксированного налога. Например, с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года включительно – при наличии справки о регистрации лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности. А с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года включительно – при уплате страховых взносов.