Как получить дополнительный стаж при выходе на пенсию

В этом году некоторые украинцы при выходе на пенсию могут получить дополнительные три года страхового стажа. Это предусмотрено для тех, кто имел соответствующие семейные обстоятельства.

Кто может получить дополнительный стаж

Три дополнительных года стажа добавят матерям и отцам, которые в течение трех лет находились в декретном отпуске. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" украинцам, которые осуществляли уход за ребенком и не работали в этот период, засчитывается дополнительный стаж.

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Важно отметить, что с 2004 года период декрета учитывается в стаж только в том случае, если один из родителей получал государственную помощь в течение этих трех лет. Важно также, чтобы лицо фактически не работало в течение декрета нигде.

! Если период декрета не был учтен в общем страховом стаже, необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд и обеспечить их регистрацию на собственном страховом счете.

Какие документы нужно подать

Для оформления дополнительного стажа нужны следующие документы:

Выписка из трудовой книжки и данные, подтверждающие отсутствие предпринимательской деятельности (для подтверждения факта декретного отпуска).

Свидетельство о рождении ребенка и копия паспорта или свидетельства о его смерти.

Если ребенок пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС и стаж можно засчитать за период ухода за ним до 12 лет, нужны такие документы:

Свидетельство о рождении ребенка и копия паспорта или свидетельства о его смерти.

Удостоверение о пострадавшем ребенке вследствие Чернобыльской аварии.

Доказательства того, что один из родителей не работал до достижения ребенком 12-летнего возраста.

Заявление, что мать/отец не воспользовались чернобыльской льготой по пункту 13 статьи 30 закона о социальной защите украинцев, пострадавших из-за Чернобыльской аварии.

! В Украине есть возможность выйти в декрет на 6 лет в связи с состоянием здоровья ребенка, но этот период не засчитывается в общий страховой стаж.