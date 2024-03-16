Хто може отримати додатковий стаж

Три додаткові роки стажу додадуть матерям та батькам, які впродовж трьох років перебували у декретній відпустці. Згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування” українцям, які здійснювали догляд за дитиною та не працювали в цей період, зараховується додатковий стаж.

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Важливо зазначити, що з 2004 року період декрету враховується до стажу лише у тому випадку, якщо один із батьків отримував державну допомогу протягом цих трьох років. Важливо також, щоб особа фактично не працювала протягом декрету ніде.

Важливо! Якщо період декрету не був врахований у загальному страховому стажі, необхідно подати відповідні документи до Пенсійного фонду та забезпечити їх реєстрацію на власному страховому рахунку.

Які документи треба подати

Для оформлення додаткового стажу потрібні наступні документи:

Витяг з трудової книжки та дані, що підтверджують відсутність підприємницької діяльності (для підтвердження факту декретної відпустки).

Свідоцтво про народження дитини та копія паспорта чи свідоцтва про її смерть.

Якщо дитина постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС і стаж можна зарахувати за період догляду за нею до 12 років, потрібні такі документи:

Свідоцтво про народження дитини та копія паспорта чи свідоцтва про її смерть.

Посвідчення про постраждалу дитину внаслідок Чорнобильської аварії.

Докази того, що один із батьків не працював до досягнення дитиною 12-річного віку.

Заява, що мати/батько не скористалися чорнобильською пільгою за пунктом 13 статті 30 закону про соціальний захист українців, які постраждали через Чорнобильську аварію.

Зауважте! В Україні є можливість вийти у декрет на 6 років у зв'язку зі станом здоров'я дитини, але цей період не зараховується до загального страхового стажу.